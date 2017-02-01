Вайшнавский лекторий - это проект, позволяющий легко и просто слушать трансцендентное послание. Наша деятельность заключается в создании и трансляции Вайшнавских интернет-радиоканалов, а также в поиске уже созданных во всем мире каналов и формировании из данных материалов единого плейлиста. Так же мы занимаемся разработкой web и мобильных приложений для более удобного прослушивания данных трансляций. На данный момент в нашем плейлисте 242 каналов, среди которых: лекции, киртаны, аудиокниги, джапа и др.